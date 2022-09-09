"خواجي" في ذمة الله

وتستقبل الأسرة واجب العزاء على جوال محمد 0548444039، وجوال محسن 0553776599، وجوال عصام 0591910936. وسيكون مقر عزاء الرجال بمنزل علي ناصر خواجي مقابل الحديقة، فيما سيكون مقر عزاء النساء بمنزل الفقيد علي بن أحمد ناصر خواجي مقابل المستشفى العام.