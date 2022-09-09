"خواجي" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى علي بن أحمد ناصر خواجي من محافظة صبيا، والد كل من محمد ومحسن وعصام.
وستكون الصلاة على الفقيد بعد صلاة فجر يوم غد السبت بجامع الراجحي بصبيا، فيما يوارى الجثمان الثرى في مقبرة صلهبه.
وتستقبل الأسرة واجب العزاء على جوال محمد 0548444039، وجوال محسن 0553776599، وجوال عصام 0591910936. وسيكون مقر عزاء الرجال بمنزل علي ناصر خواجي مقابل الحديقة، فيما سيكون مقر عزاء النساء بمنزل الفقيد علي بن أحمد ناصر خواجي مقابل المستشفى العام.
"سبق" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد، وتدعو الله أن يُسكنه فسيح جناته.