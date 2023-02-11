"المالكي" رئيسًا لقسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة

أصدر رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن محمد المالكي رئيسًا لقسم الاتصال والإعلام.
يشار إلى أن "المالكي حاصل على شهادة الدكتوراه في الصحافة والإعلام الرقمي من كلية الاتصال والإعلام بجامعة تمبل بالولايات المتحدة الأمريكية.
وباركت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة للدكتور "المالكي" بمناسبة نيله هذه الثقة، راجية له التوفيق والسداد والمزيد من التقدم.
وثمّن "المالكي" ثقة رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب، راجيًا أن يكون هذا التكليف داعمًا لتقديم المزيد في خدمة الدين والوطن.