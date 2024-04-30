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وكيل الشرقية يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 15
رفع وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الثقة الكريمة بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة وكيلاً لإمارة المنطقة الشرقية.
فيما أعرب "التميمي" عن شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وللأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمهما وثقتهما الغالية، وتوجيهات سموهما الدائمة لتطوير منظومة العمل في ديوان إمارة المنطقة الشرقية وتحفيزهما لمنسوبي إمارة المنطقة للتطوير وخدمة أهالي المنطقة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة رعاها الله، سائلاً الله العون والتوفيق لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.