"الحمودي" مديرًا للتدريب التقني والمهني بالقصيم

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتكليف أحمد بن علي الحمودي مديرًا عامًا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم.
فيما رفع "الحمودي" الشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الثقة الغالية، داعيًا الله التوفيق والسداد لتحقيق مستهدفات المؤسسة في منشآتها التدريبية بالمنطقة في ظل ما تحظى به من دعم وتوجيه من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي عبدالعزيز - حفظهما الله-.
يُشار إلى أن "الحمودي" يحمل درجة الماجستير في هندسة البرمجيات، وتدرج في العديد من المناصب الإدارية منها نائب مدير عام التدريب التقني والمهني ومدير فرع تقنية المعلومات، وممثل إدارة الأمن السيبراني بالمنطقة وعمل بالعديد من اللجان داخل المؤسسة وخارجها .