"الحمودي" مديرًا للتدريب التقني والمهني بالقصيم

فيما رفع "الحمودي" الشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الثقة الغالية، داعيًا الله التوفيق والسداد لتحقيق مستهدفات المؤسسة في منشآتها التدريبية بالمنطقة في ظل ما تحظى به من دعم وتوجيه من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي عبدالعزيز - حفظهما الله-.