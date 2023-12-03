زملاء وأقارب "راشد الدوسري" يحتفون بتقاعده من السلك العسكري

وألقى الرئيسُ رقباء راشد بن حسن الدوسري، كلمةً بهذه المناسبة، شكر فيها اللهَ سبحانه وتعالى، على كمال نعمته، وأنه مدّ له بالصحة والعافية لخدمة هذا الدين والوطن، ثم دعا لوالديه بالرحمة والمغفرة، وشكر فيها الأقارب والزملاء على هذا الحفل.