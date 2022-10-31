"جميل بن شرف" مديرًا عامًا بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوع الماضي، ترقية جميل بن شرف بن عبدالله الشريف، إلى وظيفة مدير عام، بالمرتبة الرابعة عشرة، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأعرب "الشريف"، عن سعادته وشكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووزير الموارد التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، على منحه الثقة الملكية.
كما عبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون، بعون الله تعالى وتوفيقه، حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء؛ للمساهمة في رقي ورفعة مسيرة التنمية وخدمة الوطن.
وتلقى جميل بن شرف بن عبدالله الشريف، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.