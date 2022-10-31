"جميل بن شرف" مديرًا عامًا بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوع الماضي، ترقية جميل بن شرف بن عبدالله الشريف، إلى وظيفة مدير عام، بالمرتبة الرابعة عشرة، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.