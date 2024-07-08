"المبارك" مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتجربة العميل

صدر قرار مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل برئاسة المهندس ناصر بن عبد المعين الشواف رئيس مجلس الإدارة وموافقة أعضاء المجلس بتعيين أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن المبارك مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية.
وثمّن "المبارك" بدوره هذه الثقة من قِبل المهندس ناصر الشواف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الموقر متطلعًا إلى المزيد من الإنجازات والمساهمة بتطوير الأكاديمية وفق أعلى معايير الجودة، ورفع مؤشرات الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.
يُشار إلى أن "المبارك" يمتلك خبرات تمتد لثلاثة عقود في مجال الموارد البشرية والتدريب وخدمة العملاء وإدارة المنظمات في القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع غير الربحي، إضافة إلى مساهمته في تأسيس العديد من المنظمات التجارية والمنظمات غير الربحية، وكذلك تصميم مجموعة من المبادرات لسائر فئات المجتمع، كما قام بالإشراف وقيادة عدد من المنظمات والمشروعات الاستشارية.