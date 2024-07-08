"المبارك" مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتجربة العميل

يُشار إلى أن "المبارك" يمتلك خبرات تمتد لثلاثة عقود في مجال الموارد البشرية والتدريب وخدمة العملاء وإدارة المنظمات في القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع غير الربحي، إضافة إلى مساهمته في تأسيس العديد من المنظمات التجارية والمنظمات غير الربحية، وكذلك تصميم مجموعة من المبادرات لسائر فئات المجتمع، كما قام بالإشراف وقيادة عدد من المنظمات والمشروعات الاستشارية.