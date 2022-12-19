"إيمان الرويلي" تحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من الولايات المتحدة الأمريكية

حصلت الدكتورة إيمان بنت رضا آبا الحشو الرويلي المبتعثة إلى أمريكا، على درجة الدكتوراه في تخصص الرياضيات التطبيقية بتقدير امتياز بمرتبة الشرف الأولى من جامعة كينت.
يشار إلى أن الدكتورة إيمان تم نشر بحثها في مجلات بحثية محكمة في تخصص الرياضيات التطبيقية، وشاركت بملخصات علمية في الكثير من المؤتمرات في الولايات المتحدة.
وبهذه المناسبة قدّمت الدكتورة إيمان آبا الحشو شكرها وتقديرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان؛ لما يقدمونه من دعم لأبنائهم المبتعثين على كل الأصعدة، كما خصت بالشكر جامعة الحدود الشمالية وعلى رأسها رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري.