"إيمان الرويلي" تحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من الولايات المتحدة الأمريكية

وبهذه المناسبة قدّمت الدكتورة إيمان آبا الحشو شكرها وتقديرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان؛ لما يقدمونه من دعم لأبنائهم المبتعثين على كل الأصعدة، كما خصت بالشكر جامعة الحدود الشمالية وعلى رأسها رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري.