تمديد تكليف "الخَضَر" مديراً للهلال الأحمر بالقصيم لمدة عام

يذكر أن "الخَضَر" تدرَّج في عدة مناصب وعمل في إدارات فنية وإدارية ولديه الكثير من الخبرات بمجال العمل الإسعافي، وحضور عدد من الدورات النوعية الداخلية والخارجية وعضو في العديد من اللجان مع عدة قطاعات بالمنطقة وعمل على تطوير العمل وتحقيق العديد من المبادرات النوعية بما ينعكس على الخدمة الإسعافية.