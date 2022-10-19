"الصاعدي" مديرًا للمركز الوطني "وقاء" بمكة المكرمة

أصدر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المستفيدين وشؤون الفروع، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، مديرًا للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء".