"الصاعدي" مديرًا للمركز الوطني "وقاء" بمكة المكرمة

أصدر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المستفيدين وشؤون الفروع، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، مديرًا للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء".
يأتي ذلك إضافة إلى عمله مديرًا لإدارة الزراعة بفرع الوزارة بالمنطقة؛ بحسب ما ورد في القرار.
يذكر أن مركز "وقاء" يهدف إلى تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية؛ لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.