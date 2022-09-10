مكة.. تكريم مدير مدرسة سولة المتوسطة وابن المعتز الثانوية بعد خدمة 34 عاماً قضاها في التعليم

شارك في التكريم مدير مدرسة سولة المتوسطة وابن المعتز الثانوية عوض بن محمد الزويهري منسوبي المدرسة وزملاءه وجمع من الأهل والأصدقاء وأبناء عمومته، حيث تخلل فقرات الحفل كلمات شكر وثناء وقصائد شعرية وهدايا، مقدمين شكرهم وتقديرهم لمديرهم السابق من خلال المشاركات الشعرية والهدايا التذكارية، متمنين له التوفيق في قادم الأيام .