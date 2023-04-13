أمين العاصمة المقدسة يكرّم "المشيخي" لحصده شهادة الإنتاجية الناجحة

يُشار إلى أن برنامج الإنتاجية الناجحة للقيادات بالأمانة، يأتي تحقيقًا لأهداف وتطلعات القيادة الرشيدة، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع البلدي بالداخل والخارج، وتطوير منسوبي الجهات الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.