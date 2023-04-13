أمين العاصمة المقدسة يكرّم "المشيخي" لحصده شهادة الإنتاجية الناجحة

كرّم أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي المهندس محمد بن غالب المشيخي لحصوله على شهادة برنامج الإنتاجية الناجحة للقيادات ضمن سلسلة القائد المتكامل والمنفذ من قِبل شركة LMI العالمية.
ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات القيادية وتطويرها، بما يعزز رؤية وتحقيق أهداف القطاع البلدي، ويأتي ضمن خطة التطوير المستمر لمنسوبي الأمانة بهدف الارتقاء بأدائهم العملي من خلال المعرفة، وبناء وتطوير مواهب ومهارات القادة، وتحقيق مستهدفات استراتيجيات القطاع البلدي خلال الأعوام القادمة.
فيما أعرب "المشيخي" عن شكره لأمين العاصمة المقدسة المكلف على تكريمه لحصوله على شهادة البرنامج والتي تعد أحد البرامج المقدمة لقياديي المستقبل.
يُشار إلى أن برنامج الإنتاجية الناجحة للقيادات بالأمانة، يأتي تحقيقًا لأهداف وتطلعات القيادة الرشيدة، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع البلدي بالداخل والخارج، وتطوير منسوبي الجهات الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.