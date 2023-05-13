ترقية 7 موظفين في بلدية "الحائط" بحائل

بموافقة أمين منطقة حائل المهندس سلطان حامد الزايدي، صدر قرار رئيس بلدية محافظة الحائط المهندس عبدالله بن عواد الشمري، بترقية (٧) موظفين من منسوبي البلدية؛ وذلك بمختلف المراتب من المرتبة التاسعة وحتى المرتبة الرابعه، شملت عبدالله صلاح الرشيدي للمرتبة التاسعة، وبداح سعدون الحايطي للمرتبة السابعة، وعبدالحميد منور الحايطي للمرتبة السادسة، ومحمد عتيق الرشيدي للمرتبة السادسة، ونواف شامخ الرشيدي للمرتبة السادسة، وفائد عايض الرشيدي للمرتبة الرابعة، ومحمد مبيرك الرشيدي للمرتبة الرابعة.