جمعية كتاب الرأي تمنح الدكتور عبدالله دحلان العضوية الفخرية

والدكتور الدحلان كان كاتبًا في مجموعة من الصحف السعودية والعربية والأجنبية من بينها : البلاد والوطن وعكاظ والمدينة، وفي الأهرام المصرية وواشنطن بوست، تناولت مقالاته الصحفية القضايا الاقتصادية والتعليمية والشأن العام، بلغت أكثر من ألفي مقالة، وقد جمعت بعض هذه المقالات في أكثر من كتاب، وله مؤلفات متخصصة في علم الإدارة والاقتصاد، ودراسات أكاديمية في شؤون العمل، ورؤية المملكة ٢٠٣٠، وواقع التعليم ومستقبله، تزيد على عشرين كتابًا مطبوعًا.