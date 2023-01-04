"العسكر" إلى المرتبة الرابعة عشرة بـ"الشؤون البلدية والإسكان"

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على ترقية خالد بن عبدالعزيز العسكر، للمرتبة الرابعة عشرة، بوظيفة مستشار إعلامي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ورفع "العسكر" أسمى معاني الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وقال: إن هذه الثقة ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
كما ثمّن لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، دعمه وتشجيعه، سائلًا الله أن تكون الترقية عونًا له على بذل المزيد من العمل.