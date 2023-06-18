"المخضوب" عضوًا في إدارة مؤسسة تحلية المياه المالحة

يشار إلى أن "المخضوب" من الكفاءات السعودية المميّزة ذات الخبرة الواسعة، وتقلّد عدة مناصب في القطاعين العام والخاص؛ منها: رئيس مجلس إدارة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده، وعضو مجلس إدارة نقل وتقنية المياه. وتقلّد عدة مناصب تنفيذية؛ منها: الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، ونائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية مجلس إدارة العديد من الشركات؛ مثل شركة أوج القابضة، وشركة طب العربية، وعضو لجنة تفعيل مدينة مسك الخيرية.