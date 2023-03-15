تشييع جنازة والدة "سليمان الحفظي" في أبها

ويقام العزاء للرجال في استراحة بن جاليه، بجوار حديقة الأندلس، من الساعة الثانية ظهرًا إلى الثامنة مساءً. وللنساء في منزل أبناء الفقيدة: "سليمان"، و"زين العابدين" بحي المروج في أبها. غفر الله للفقيدة، ورحمها وأسكنها فسيح جناته، وموتى المسلمين.