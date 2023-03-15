تشييع جنازة والدة "سليمان الحفظي" في أبها

توفّيت والدة مدير المتوسّطة الأولى بأبها "سابقًا" سليمان بن يحيى الحفظي، وأُقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر أمس الثلاثاء، بجامع الملك فهد في أبها، ودُفنت في مقبرة اليمانية.
ويقام العزاء للرجال في استراحة بن جاليه، بجوار حديقة الأندلس، من الساعة الثانية ظهرًا إلى الثامنة مساءً. وللنساء في منزل أبناء الفقيدة: "سليمان"، و"زين العابدين" بحي المروج في أبها. غفر الله للفقيدة، ورحمها وأسكنها فسيح جناته، وموتى المسلمين.
ويُستقبل العزاء على جوّالات أبناء الفقيدة:
"سليمان": 050 474 6432
"د. خالد": 0502999547
"د. محمد": 0505419317
"زين العابدين": 0555760885