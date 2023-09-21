"العسيري" يحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في علوم القرآن

وتفصيلاً كان عنوان الرسالة "الموازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام الواحدي - من بداية الآية 203 إلى نهاية الآية 252 من سورة البقرة"، وأشرف على الرسالة الأستاذ المشارك محمد بن عبدالله بن جابر.