"الخريجي" في ذمة الله

توفي أمس السبت سليمان بن إبراهيم بن سليمان الخريجي.
وستقام الصلاة عليه بإذن الله تعالى اليوم الأحد 22/ 1/ 1446هـ بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد، وسيكون الدفن في مقبرة الشمال.
والعزاء للنساء في الجامع فقط، وللرجال في منزل إبراهيم الخريجي في حي البديعة من الساعة ٤ بعد صلاة العصر إلى الساعة ٨.
نسأل الله الكريم أن يرحمه ويغفر له، ويرفع درجته، ويخلفه في عقبه، ويفسح له في قبره وأن يسكنه الفردوس الأعلى.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
موقع العزاء:
https://maps.app.goo.gl/9W2VrsNaoGYG4xtC9?g_st=com.google.maps.preview.copy
المنزل رقم ١٢