"الشبيلي" عضوًا في مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين

وافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله؛ على تعيين الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، عبدالله بن صالح الشبيلي، عضوًا في مجلس إدارة الجمعية، كما تضمّن القرار الموافقة على تعديل مسمى "المدير التنفيذي" إلى "الرئيس التنفيذي".