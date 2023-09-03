"الشبيلي" عضوًا في مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين

وافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله؛ على تعيين الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، عبدالله بن صالح الشبيلي، عضوًا في مجلس إدارة الجمعية، كما تضمّن القرار الموافقة على تعديل مسمى "المدير التنفيذي" إلى "الرئيس التنفيذي".
ويعكس هذا القرارُ حرصَ القيادة الرشيدة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالحوكمة، والمبادئ التوجيهية، بما يتوافق مع المعايير المتّبعة في المملكة، والمعتمدة في مجالس إدارات المعاهد والجمعيات التابعة للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين "المرجع الدولي الأول لمهنة المراجعة الداخلية"؛ مما سيدعم الحراك المهني والتطوير الفني للجمعية.
وتهدف الجمعية إلى توفير الإرشادات حول أفضل الممارسات المتعلّقة بمهنة المراجعة الداخلية، وتعزيز الشفافية ورفع الأداء في منشآت القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث.
كما تساهم الجمعية في تطوير الكفاءات المهنية المتخصصة في المنظومة الرقابية؛ حيث تعدّ الجمعية المرجع الأول لمهنة المراجعة الداخلية في المملكة وفرع المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.