"العنزي" عميدًا لكلية الشريعة والحقوق بجامعة شقراء

ويمتلك "العنزي" العديد من الأبحاث المنشورة في مجال التخصص، وأشرف على مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه، وحكم العديد من الأبحاث العلمية في ذات التخصص، وهو عضو في العديد من اللجان الدائمة على مستوى الجامعة.