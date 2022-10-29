"المهجري" مشرفًا تربويًا بإدارة الإعلام والاتصال بتعليم جازان

أصدر المدير العام للتعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، اليوم السبت، قرارًا بتكليف حسن بن عواجي علي المهجري، مشرفًا تربويًا بإدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة.
يذكر أن "المهجري" أحدث نقلة نوعية للإعلام على مستوى الإدارات الحكومية بمحافظة صامطة، وخصوصًا مكتب تعليم صامطة ومدارسه إبان تأسيس المركز الإعلامي بالمحافظة والعمل في وحدة الإعلام والاتصال بمكتب التعليم.
ويعدّ "المهجري" من الكفاءات الإعلامية المتميزة التي تمتلك فكر التطور ومد جسور التواصل مع وسائل الإعلام وخلق روح التنافس بين منسقي ومنسقات الإعلام والاتصال بالمدارس.
ومن منجزات "المهجري" الإعلامية تحقيق مكتب تعليم صامطة المركز الأول في الرصد والتوثيق في الملف الإعلامي بوزارة التعليم على مستوى مكاتب التعليم بالمملكة؛ حيث بلغ عدد التغريدات التي وثقها المكتب ومدارسه في الملف الإعلامي 81،116 تغريدة.
يذكر أن "المهجري" ساهم في عدد من التغطيات على مستوى المملكة، وعمل عضوًا في بعض اللجان على مستوى المحافظة المنطقة، إضافة إلى تأسيسه صحيفة الركوبة.
وعمل مستشارًا إعلاميًا في أكثر من صحيفة إلكترونية وعضوًا في جمعية "إعلاميون" وصانع سيناريو لفيديوهات على الشبكات الاجتماعية، إضافة لتنفيذه عددًا من الدورات والبرامج التدريبية في مجال الملف الإعلامي ودليل الحوكمة وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي.