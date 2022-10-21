المعلم "بوقري" يحصل على الدكتوراه الفخرية في التعليم الرقمي

وتفصيلًا: كان مشروع المعلم "بوقري" في تعليم الرياضيات "منصة الرياضيات سهلة"، وهي عبارة عن منصة رقمية يعمل من خلالها على تسهيل مادة الرياضيات على الطلبة، مستثمرًا مهاراتهم في التقنية، ومواكبًا لمتطلباتهم العصرية، ومؤكدًا على رؤية المملكة نحو استدامة التقنية والتحول الرقمي في شتى المجالات ومنها التعليم.