المعلم "بوقري" يحصل على الدكتوراه الفخرية في التعليم الرقمي

حصل المعلم بندر بوقري، معلم الرياضيات من تعليم جدة، على درجة الدكتوراه الفخرية من منظمة "World federation of United nations friends" في تكنولوجيا التعليم الرقمي لعام 2022- 2023 ، بالإضافة إلى عضوية دائمة في الاتحاد، وهي منظمة غير ربحية تهدف للتنمية الإيجابية.
وتفصيلًا: كان مشروع المعلم "بوقري" في تعليم الرياضيات "منصة الرياضيات سهلة"، وهي عبارة عن منصة رقمية يعمل من خلالها على تسهيل مادة الرياضيات على الطلبة، مستثمرًا مهاراتهم في التقنية، ومواكبًا لمتطلباتهم العصرية، ومؤكدًا على رؤية المملكة نحو استدامة التقنية والتحول الرقمي في شتى المجالات ومنها التعليم.
يشار إلى أن للمعلم بندر بوقري عدة مساهمات في مجال الرياضيات والتحكيم، وهو ومدرب معتمد في برامج موهبة لمواد الأولمبياد، وله العديد من المؤلفات في مجال تخصصه.