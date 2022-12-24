"علي بن مسعد" ينال الماجستير في القانون الخاص بتقدير "ممتاز"

حصل علي بن مسعد، اليوم السبت، على درجة الماجستير في القانون الخاص، من كلية الشرق العربي بمدينة الرياض.
جاء ذلك بحضور الدكاترة: عايض القرني، وعلي بن عبدالخالق، ومنير القرني، وأحمد القرني، وعدد من أبناء بلقرن.. وإخوان "ابن مسعد" وأبنائه.
وتكونت اللجنة المناقشة للرسالة من الدكتور: زين الزين مشرفًا ومقررًا، والدكتور عبدالرزاق نجيب من جامعة الملك سعود مناقشًا، والدكتور أحمد عبدالحميد مناقشًا.
وقد أشاد الدكاترة المناقشون بتميز "أبا أويس"، خلال مراحل الدراسة، وإصراره على أن تكون رسالته في هذا التخصص لأهميته.
وبعد ذلك أجمعوا على اجتياز علي بن مسعد، وتخرجه بتقدير "ممتاز".