المديرة السابقة "الرحيلي" تتلقى دعوة لحضور تكريم مدرستها في "الملتقى الوطني للتميز المدرسي"

في بادرة تقديرية مميزة، تم دعوة الأستاذة منيرة الرحيلي، المديرة السابقة للابتدائية الخامسة والعشرين "طفولة مبكرة" بالمدينة المنورة، لحضور الملتقى الوطني للتميز المدرسي، الذي أقيم مؤخراً في الرياض.
ورغم تقاعدها، إلا أن حضورها جاء تأكيداً لجهودها الكبيرة التي ساهمت في تحقيق المدرسة للتميز على مستوى المملكة.
شهد الملتقى تكريماً للمدرسة المتميزة، حيث أُبرزت الإنجازات التي حققتها تحت قيادة الأستاذة منيرة، والتي ساهمت في تطوير بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للطلاب.
وقالت الأستاذة منيرة عبر فيديو في منصة "أكس" تحت وسم "الملتقى"، معربةً عن فخرها بفريق العمل والطلاب في المدرسة: “لقد خطونا خطوات جوهرية لرفع المستوى المدرسي نحو التميز. من أهم تلك الخطوات كان التنظيم، حيث عملنا على تنظيم خططنا وفريقنا وفق الأدلة الصادرة عن وزارة التعليم، مما ساهم في تحقيق أهدافنا.”
واختتمت الأستاذة منيرة كلمتها بتوجيه الشكر لفريق العمل في المدرسة الابتدائية الخامسة والعشرين، مشيدةً بتعاونهم وحرصهم على مصلحة الطلاب، مؤكدة أن الطالب كان وما زال محور العملية التعليمية، وأن هذا التركيز على الطالب هو ما قاد المدرسة نحو التميز.
ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من ردود الأفعال الإيجابية وكتب أحد المعلقين على المنشور: "مديرة متميزة تستحق الشكر والعرفان فخورين فيك كانت ملهمتنا الأولى في العمل والانضباط والإخلاص يدها بيدنا في كل شيء بارك الله فيك أستاذة منيرة ومنها للأعلى".
وعلق آخر: "ما شاء الله تبارك الله أستاذة منيرة تستحق والله أرفع درجات التكريم وكل التقدير والثناء قائدة ملهمة رائعة غرست فينا حب التميز والنجاح وزرعت فينا نواة الإبداع والانطلاق فجزاها الله عنا خير الجزاء وبارك الله في عطائها وجهدها ومن تميز لتميز أعلى بإذن الله".
أما أبرز ما جاء من الاقتباسات على المنشور فكان: "قيادات مُلهمة تصنع فارقاً… الأستاذة منيرة الرحيلي صنعت بصمتها في مسيرة التعليم بجهودها التي رفعت مدرستها السابقة إلى التميز على مستوى المملكة. تهانينا على هذا التكريم.".
وفي اقتباس ثان: "الإبداع والجهد يثمران تميزاً.. ألف مبروك للأستاذة المتقاعدة منيرة الرحيلي على التكريم المُستحق لمدرستها السابقة "الابتدائية الخامسة والعشرون" في #الملتقى_الوطني_للتميز_المدرسي.".
وفي اقتباس ثالث: "حين تجتمع الرؤية مع العمل الجاد، يتحقق التميز!.. الأستاذة منيرة الرحيلي نموذج للقيادة المُلهمة، وتكريم مدرستها السابقة في #الملتقى_الوطني_للتميز_المدرسي, شهادة على عطائها المستمر."