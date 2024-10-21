المديرة السابقة "الرحيلي" تتلقى دعوة لحضور تكريم مدرستها في "الملتقى الوطني للتميز المدرسي"

واختتمت الأستاذة منيرة كلمتها بتوجيه الشكر لفريق العمل في المدرسة الابتدائية الخامسة والعشرين، مشيدةً بتعاونهم وحرصهم على مصلحة الطلاب، مؤكدة أن الطالب كان وما زال محور العملية التعليمية، وأن هذا التركيز على الطالب هو ما قاد المدرسة نحو التميز.