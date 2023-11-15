"الصميلي" مساعدًا لمدير الخدمات العلاجية بجازان

ويُعدّ "الصميلي" من الكفاءات القيادية المتميزة، حيثُ تركَ بصمةً إيجابيةً وتطورًا ملحوظًا في الإدارات التي تولى قيادتها، من خلال توليه عدةَ مناصب قيادية؛ منها "مدير مستشفى الطوال العام، مدير مستشفى صامطة العام، ومدير إدارة شؤون المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان".