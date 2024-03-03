"القحطاني" و"السلمي" إلى رتبة "ملازم أول" بشرطة "شرورة"

فيما عبّر الملازم أول عبدالعزيز حسين القحطاني، والملازم أول تركي مشعل السلمي، عن شكرهما لله عز وجل، ثم لولاة الأمر؛ على هذه الثقة الكريمة، سائلَيْنِ اللهَ أن تكون لهما عونًا على خدمة الدين ثم المليك والوطن.