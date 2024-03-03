"القحطاني" و"السلمي" إلى رتبة "ملازم أول" بشرطة "شرورة"

قلّد محافظُ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم، في مكتبه بالمحافظة؛ الضابطَيْن: عبدالعزيز حسين القحطاني، وتركي مشعل السلمي؛ رتبةَ "ملازم أول"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما.
جاء ذلك بحضور مدير شرطة شرورة العقيد الركن سعيد محمد الشهراني. وقدّم "العنزي" التهاني للضابطين، سائلًا اللهَ، عز وجل، لهما التوفيق.
فيما عبّر الملازم أول عبدالعزيز حسين القحطاني، والملازم أول تركي مشعل السلمي، عن شكرهما لله عز وجل، ثم لولاة الأمر؛ على هذه الثقة الكريمة، سائلَيْنِ اللهَ أن تكون لهما عونًا على خدمة الدين ثم المليك والوطن.