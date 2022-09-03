"الحصين" مديرًا للمشاريع والعقود بوكالة الإمداد بـ"الصحة"

وتعد "الحصين" من الكفاءات الوطنية المتميزة حيث كانت أول سيدة سعودية تستلم منصبًا قياديًا بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، كما عملت مشرفًا على قسم المحاليل والتغذية الوريدية بمدينة الملك سعود الطبية، ومشرفًا للمشروع نفسه بوزارة الصحة.