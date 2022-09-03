"الحصين" مديرًا للمشاريع والعقود بوكالة الإمداد بـ"الصحة"

أصدر وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد مرعي بن حامد القحطاني قرارًا إداريًا بتكليف الصيدلانية هالة بنت مجيد الحصين، مديرًا لإدارة المشاريع والعقود بالوكالة المساعدة للإمداد.
وتعد "الحصين" من الكفاءات الوطنية المتميزة حيث كانت أول سيدة سعودية تستلم منصبًا قياديًا بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، كما عملت مشرفًا على قسم المحاليل والتغذية الوريدية بمدينة الملك سعود الطبية، ومشرفًا للمشروع نفسه بوزارة الصحة.
كما عملت "الحصين" على مشروع تحديث دليل اللوازم الطبية بمجلس الصحة لدول الخليج، ومستشارًا لوكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد للتخطيط ومشاريع الإمداد، حتى صدر القرار الأخير بتكليفها مديرًا لإدارة المشاريع والعقود.