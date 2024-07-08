تمديد تكليف المهندس علي البلوي مديرًا عامًا لـ"تقني تبوك"

وعبّر المهندس علي البلوي عن شكره وتقديره لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمسؤولين بالمؤسسة على هذه الثقة التي عدّها وسامًا يعتز به، ودافعًا له لبذل مزيد من العطاء ومواصلة الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن؛ سائلًا الله، التوفيق في كل ما يخدم وطننا الغالي.