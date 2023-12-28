بعد تصدرها التصنيف العربي.. جامعة الملك سعود شريك أكاديمي للمنتدى السعودي للإعلام

وقد فازت جامعة الملك سعود، مؤخرًا، بالمركز الأول في قائمة التصنيف العربي للجامعات لعام 2023 بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة “منظمة الألكسو”، التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تضمن هذا التصنيف الإعلان عن أفضل 25 جامعة على مستوى جامعات الوطن العربي وتتفوق على 115 جامعة عربية تم تقييمها للعام 2023.