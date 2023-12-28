بعد تصدرها التصنيف العربي.. جامعة الملك سعود شريك أكاديمي للمنتدى السعودي للإعلام

أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة التي تنطلق في فبراير 2024، للمرة الأولى، عن الشريك الأكاديمي للمنتدى، وهو جامعة الملك سعود، والتي ستصبح شريك نجاح المنتدى وفعالياته المتنوعة.
وتسهم هذه الشراكة الأكاديمية في إتاحة الفرصة للالتقاء بين العاملين في قطاع الإعلام والأكاديميين والطلبة لتبادل الخبرات من خلال المبادرات البحثية المنشورة والتي تعرض في أروقه معرض "فومكس" الذي يقام على هامش المنتدى.
وسيساعد ذلك في تحسين البيئة الجامعية وصقل المهارات الطلابية، وتعزيز النشر العلمي في المجالات الإعلامية المحكمة، ورفع مهارات البحث الإعلامي للكوادر المتدربة مع العمل على زيادة فرص البحوث الإعلامية المشتركة وتطوير مهارات صغار الباحثين.
وتأتي شراكة نجاح الجامعة والمنتدى من منطلق دعم المبادرات ذات الإثراء المعرفي والإعلامي وتوفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصاديا لخدمة الوطن.
وتسهم الشراكة الأكاديمية بين المنتدى والجامعة في إضافة عدد من ساعات التطوع للطلاب والطالبات المتطوعين في تنظيم أعمال المنتدى على مدار أيامه الثلاثة، مما يدفع بالتزام الطلاب بمجالات الإعلام المعرفي ومشاريع الجامعة الاستراتيجية، لتسهم بشكل فعال في تطوير اقتصاد الوطن، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية والمنتدى السعودي للإعلام.
وقد فازت جامعة الملك سعود، مؤخرًا، بالمركز الأول في قائمة التصنيف العربي للجامعات لعام 2023 بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة “منظمة الألكسو”، التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تضمن هذا التصنيف الإعلان عن أفضل 25 جامعة على مستوى جامعات الوطن العربي وتتفوق على 115 جامعة عربية تم تقييمها للعام 2023.
يذكر ان فعاليات المنتدى السعودي للإعلام تقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 19-21 فبراير 2024 وبتنظيم هيئة الإذاعة والتليفزيون ويقام ضمن الفاعليات معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، تحت عنوان "مستقبل الإعلام"، وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
ويختتم المنتدى فعالياته بتتويج الفائزين والفائزات "بجائزة المنتدى السعودي للإعلام" بنسختها الثالثة، والتي تمنح مع كل دورة لانعقاد المنتدى.