وزير الخارجية يستقبل نظيره بكوت ديفوار ويوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كاكو هواجا ليون أدوم.