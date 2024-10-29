إنقاذ أربعيني من جلطة دماغية حادة في تخصصي بريدة

تمكّن فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، عضو تجمّع القصيم الصحي، من إنقاذ حياة مريض في الأربعينيات من عمره، بعد إصابته بجلطة دماغية حادة تسببت في ضعف مفاجئ بالجانب الأيمن من الجسم، وفقدان الإحساس، واضطراب شديد في الوعي، وصعوبة في المشي، وضعف في عضلات الوجه.
وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن الفريق الطبي بادر بإجراء الفحوصات اللازمة والأشعة التشخيصية الدقيقة فور وصول المريض إلى المستشفى، ليتبين وجود انسداد في أحد الشرايين الرئيسية المغذية للدماغ، مما أدى إلى نقص حاد في التروية الدماغية.
وأفاد التجمّع أن الفريق الطبي المعالج، نفّذ عملية تداخلية لسحب الجلطة باستخدام تقنيات القسطرة التداخلية العصبية الحديثة، عبر إدخال القسطرة من شريان الفخذ الأيمن وصولاً إلى مكان الجلطة في الدماغ، مما أسهم في استعادة تدفق الدم واستقرار حالة المريض ومنع تدهور أنسجة الدماغ.
يذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي نفّذ قرابة 2500 إجراء تشخيصي وعلاجي بنجاح خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024، ضمن تخصص القسطرة التداخلية العصبية، الذي يُعدّ من التخصصات النوعية في مسار السكتة الدماغية المفعّل بتجمّع القصيم الصحي، كما بلغ عدد عمليات علاج الألم 640 حالة، مما يعكس التقدم الملموس في الخدمات الطبية المقدمة عبر منشآت التجمع.