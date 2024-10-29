إنقاذ أربعيني من جلطة دماغية حادة في تخصصي بريدة

تمكّن فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، عضو تجمّع القصيم الصحي، من إنقاذ حياة مريض في الأربعينيات من عمره، بعد إصابته بجلطة دماغية حادة تسببت في ضعف مفاجئ بالجانب الأيمن من الجسم، وفقدان الإحساس، واضطراب شديد في الوعي، وصعوبة في المشي، وضعف في عضلات الوجه.