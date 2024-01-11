العثيم للاستثمار توقع اتفاقية تفاهم مشترك مع روتانا للخدمات الإعلانية

يذكر أن شركة العثيم للاستثمار التي تم ادراجها ضمن أفضل 50 مطور عقاري في الخليج لعام 2023تمتلك (12) مجمعاً تجارياً داخل المملكة, و يندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى , الفنادق , الاستثمار العقاري , الترفيه , السينما , الأزياء, المطاعم والكافيهات , الذكاء الاصطناعي , المراكز الرياضية ,الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها ) كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية التي قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع(من بينها مشروع كنوز بالرياض الحائز على جائزة " MUSE " العالمية فئة هوية العلامة التجارية ، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد عن 12 مليار رياد تصاميمها الأولية، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ العام الحالي 2024م.