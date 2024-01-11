العثيم للاستثمار توقع اتفاقية تفاهم مشترك مع روتانا للخدمات الإعلانية

وقعت شركة العثيم للاستثمار اتفاقية تفاهم استراتيجية مع مجموعة روتانا للخدمات الإعلانية لدعم التعاون المستقبلي وتعزيز نطاق الفرص الاستثمارية بما يعود على الطرفين بالمنفعة.
وقع الاتفاقية من قبل العثيم مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي ومن جانب روتانا نزار ناقرو الرئيس التنفيذي في حضور عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين، العثيم كشركة رائدة في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المشاريع الاستثمارية المتكاملة في مختلف الأنشطة ومجموعة روتانا كشريك إعلامي قوي، يقدم الاستشارات والخدمات الإعلامية والحلول الإعلانية والتسويقية المبتكرة في مجال الإعلام والدعاية.
وعبر مشعل بن عميره عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة روتانا، مشيداً بالدور الطليعي الذي تتطلع به في مجال خدمات الإعلام والاتصال الجماهيري المؤثر وما تقدمه من منتجات وخدمات مواكبة من شأنها أن تعزز من علاقات التعاون والشراكة وتدفع بها إلى آفاق أرحب. ونوه الرئيس التنفيذي إلى التحول الكبير الذي تشهده شركة العثيم للاستثمار والتوجه لبناء شراكات ذكية واستراتيجية مع الشركات المؤسسات الوطنية في كافة المجالات , مشيرا في هذا الصدد إلى الرؤية والخطة التوسعية للشركة والتي تهدف إلى إضافة منظومة من المجمعات التجارية والمشاريع الاستثمارية المتكاملة في مختلف مناطق المملكة لتعزيز ريادتها في هذا المجال وإثراء نشاط السياحة والترفيه وتوفير البيئة الجاذبة لاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية فضلا عن تحسين عناصر جودة الحياة.
ومن جانبه أكد نزار ناقرو الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للخدمات الإعلانية توقيع الاتفاقية مع شركة العثيم للاستثمار تأتي في إطار توسيع نطاق أعمال روتانا وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات الكبرى, مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات متكاملة وابتكارية في مجالات الدعاية والإعلان.
وصرح الدكتور عبيد بن سعد العبدلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مكتب المزيج التسويقي للاستشارات الإدارية . بعد توقيع الاتفاقية بتفاؤله الكبير بهذا التعاون بين شركة العثيم للاستثمار وروتانا مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي وأكد أن مكتب مزيج سيعنى بمتابعة تنفيذ الناحية التسويقية.
يذكر أن شركة العثيم للاستثمار التي تم ادراجها ضمن أفضل 50 مطور عقاري في الخليج لعام 2023تمتلك (12) مجمعاً تجارياً داخل المملكة, و يندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى , الفنادق , الاستثمار العقاري , الترفيه , السينما , الأزياء, المطاعم والكافيهات , الذكاء الاصطناعي , المراكز الرياضية ,الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها ) كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية التي قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع(من بينها مشروع كنوز بالرياض الحائز على جائزة " MUSE " العالمية فئة هوية العلامة التجارية ، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد عن 12 مليار رياد تصاميمها الأولية، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ العام الحالي 2024م.