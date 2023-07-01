"إغاثي الملك سلمان" يوزع 650 أضحية في الصومال لصالح 2.600 أسرة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 650 أضحية في إقليم بنادر بالعاصمة مقديشو ومحافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي، استفاد منها 2.600 أسرة؛ وذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع لحوم الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 1444، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.