"إغاثي الملك سلمان" يوزع 650 أضحية في الصومال لصالح 2.600 أسرة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 650 أضحية في إقليم بنادر بالعاصمة مقديشو ومحافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي، استفاد منها 2.600 أسرة؛ وذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع لحوم الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 1444، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
ويبلغ إجمالي الأضاحي الموزعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 3.000 أضحية، سيستفيد منها 72.000 فرد من المحتاجين والنازحين والمتضررين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية.
ويأتي المشروع ضمن برامج ومشاريع المركز الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
من جهة ثانية، نفّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 71 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.