مدارس جدة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا لأداء اختباراتهم النهائية

أنهت مدارس "تعليم جدة" استعداداتها لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثالث والاختبارات المركزية التي ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء في كافة مدارس التعليم العام من حيث إعداد الجداول وتنظيم الفصول ورصد درجات أعمال السنة، بالإضافة إلى التهيئة المناسبة للطلاب والطالبات والتي سبقت فترة الاختبارات.
وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي أن المدارس استعدّت لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والاختبارات المركزية، من حيث التهيئة المناسبة لهم خلال الفترة الماضية بعد استكمال المناهج الدراسية وإجراء الاختبارات العملية والشفهية، مرورًا بوضع خطة الاختبارات النهائية من حيث استقبال الطلبة في اللجان التي تم تنظيمها بشكل متكامل، وتهيئة كل المرافق بالمدارس لتوفير البيئة الملائمة لأداء اختباراتهم بيسر.
وأضافت "اللهيبي" أن الاختبارات بما فيها المركزية تأتي ضمن الجهود التي تقدمها وزارة التعليم لتنمية مهارات الطلاب والطالبات وتعزيز قدراتهم وإعدادهم بما يدعم دخولهم في المنافسات المحلية والعالمية وتحقيق التميز والعطاء؛ إسهامًا في تطوير التعليم ووصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.