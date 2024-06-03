مدارس جدة جاهزة لاستقبال الطلاب غدًا لأداء اختباراتهم النهائية

وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي أن المدارس استعدّت لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والاختبارات المركزية، من حيث التهيئة المناسبة لهم خلال الفترة الماضية بعد استكمال المناهج الدراسية وإجراء الاختبارات العملية والشفهية، مرورًا بوضع خطة الاختبارات النهائية من حيث استقبال الطلبة في اللجان التي تم تنظيمها بشكل متكامل، وتهيئة كل المرافق بالمدارس لتوفير البيئة الملائمة لأداء اختباراتهم بيسر.