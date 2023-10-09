"العثيم" يشكر أمير القصيم لرعايته وتشريفه افتتاح مجمع "محمد صالح العثيم" للرعاية والتأهيل ببريدة

يُذكر أن مجمع محمد بن صالح العثيم للرعاية والتأهيل بمدينة بريدة تم تأسيسه بدعم من مؤسسة العثيم الخيرية حيث يقدر عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدّمها المجمع (300) مستفيد ومستفيدة، وتضم محتوياته مركز اليافعين، الذي يخدم الذكور فوق سن الثالثة عشرة، ومركز رعاية الذي يخدم الإناث والذكور تحت سن الثالثة عشرة، ومركز حاضنة الأعمال، ومركز التدريب، ومركز "واحة عزم" لكبار السن.