"العثيم" يشكر أمير القصيم لرعايته وتشريفه افتتاح مجمع "محمد صالح العثيم" للرعاية والتأهيل ببريدة

عبّر عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ لرعايته وتشريفه حفل افتتاح مجمع المغفور له -بإذن الله- محمد بن صالح العثيم للرعاية والتأهيل التابع لجمعية عزم لذوي الإعاقة بمدينة بريدة، بحضور عدد من المسؤولين والأعيان بالمنطقة.
وثمّن العثيم الجهود الكبيرة لأمير منطقة القصيم على ما يقدمه من دعم ومتابعة وعمل متواصل للرقي بالمنطقة في كل المجالات؛ فضلًا عن مساندته ورعايته للعمل الخيري والإنساني في ظل دعم ورعاية حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهم الله.
ونوه العثيم بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسعيها إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المناحي بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع تستحق الرعاية والاهتمام، كما ثمّن جهود جمعية ذوي الإعاقة ببريدة (عزم) على ما يقومون به من أعمال جليلة ومباركة في مجال التأهيل والرعاية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
يُذكر أن مجمع محمد بن صالح العثيم للرعاية والتأهيل بمدينة بريدة تم تأسيسه بدعم من مؤسسة العثيم الخيرية حيث يقدر عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدّمها المجمع (300) مستفيد ومستفيدة، وتضم محتوياته مركز اليافعين، الذي يخدم الذكور فوق سن الثالثة عشرة، ومركز رعاية الذي يخدم الإناث والذكور تحت سن الثالثة عشرة، ومركز حاضنة الأعمال، ومركز التدريب، ومركز "واحة عزم" لكبار السن.
ويحتوي المشروع أيضًا على حديقة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وصالات علاج طبيعي، ومسبح علاج، ومسبح ترفيهي، وعدد من صالات الألعاب المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت إشراف نخبة من المختصين في هذا المجال؛ حيث يضم أكثر من مائة موظف وموظفة من أبناء الوطن.