المملكة تُدين قصف الاحتلال لغزة واقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

ودعت المملكة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لتجنُّب تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدةً موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع أي ممارساتٍ تهدّد حقوق الفلسطينيين أو تستهدف مقدّساتهم.