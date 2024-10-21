المملكة تُدين قصف الاحتلال لغزة واقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة -بأشد العبارات- قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية منازل في بلدة بيت لاهيا- شمالي قطاع غزة، كما تدين المملكة اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.
وأكّدت الوزارة، في بيانها، رفض المملكة التام هذه الانتهاكات التي تُعد استمراراً للانتهاكات السافرة للقوانين الدولية والإنسانية.
وشدّدت على ضرورة تحرُّك المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة بشكلٍ عاجلٍ؛ لوقف هذه التجاوزات التي تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالبت المملكة المجتمع الدولي، خاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بتحمُّل مسؤولياتها إزاء هذا التصعيد الخطير.
كما أكّدت أهمية توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ودعم الجهود الرامية إلى حماية المقدّسات الإسلامية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعت المملكة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لتجنُّب تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدةً موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع أي ممارساتٍ تهدّد حقوق الفلسطينيين أو تستهدف مقدّساتهم.