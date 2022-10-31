"الدغاري" يحقق ذهبية الاتحاد الدولي وستة جوائز متقدمة في بلجيكا واليونان

حقّق المصور الفوتوغرافي السعودي صالح الدغاري 7 جوائز دولية في مسابقة بلجيكا الدولية، ومسابقة أثينا الدولية 2022 Athens - HPS.
ونال عمل الدغاري الفوتوغرافي Hello ميدالية الفياب الذهبية، وحققت مجموعة من أعماله الفنية في محور الصور الأبيض والأسود والملون 6 ميداليات ذهبية وفضية من اتحاد المصورين الفنيين، وأوسمة شرفية لبقية أعماله الفنية في كلا المسابقتين.
وبلغ عدد المشاركين من حول العالم في مسابقة بلجيكا الدولية 302 مشارك، كما بلغ عدد المشاركين في مسابقة أثينا 280 مشتركًا.|
وبهذه المناسبة، أوضح "الدغاري" أن المشاركة في المسابقات حول العالم التي تنظمها اتحادات التصوير الفوتوغرافي، تجربة تثري الفنان وتحفّزه وتقيم أعماله الفنية، وكذلك تمكّنه من تقديم تجاربه الفنية وعرضها بشكل واسع، وتمثيل وطنه وتحقيق الجوائز والمراتب الأولى، مؤكداً أن الفنانين الفوتوغرافيين في السعودية يملكون إمكانيات ومواهب استطاعت تأكيد حضورها في هذه المحافل الفنية.