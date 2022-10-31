"الدغاري" يحقق ذهبية الاتحاد الدولي وستة جوائز متقدمة في بلجيكا واليونان

وبهذه المناسبة، أوضح "الدغاري" أن المشاركة في المسابقات حول العالم التي تنظمها اتحادات التصوير الفوتوغرافي، تجربة تثري الفنان وتحفّزه وتقيم أعماله الفنية، وكذلك تمكّنه من تقديم تجاربه الفنية وعرضها بشكل واسع، وتمثيل وطنه وتحقيق الجوائز والمراتب الأولى، مؤكداً أن الفنانين الفوتوغرافيين في السعودية يملكون إمكانيات ومواهب استطاعت تأكيد حضورها في هذه المحافل الفنية.