الجوف.. ضبط مقيمَيْن ومواطنَيْن مارسوا التسوّل أمام الجوامع والمحال التجارية

وفي التفاصيل، تمّ رصد وضبط مواطن في الجوف لقيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام أحد المحال التجارية، كما تمّ رصد وضبط مقيمَيْن من الجنسية الأردنية قاما بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ داخل أحد الجوامع.