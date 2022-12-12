الجوف.. ضبط مقيمَيْن ومواطنَيْن مارسوا التسوّل أمام الجوامع والمحال التجارية

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.
وفي التفاصيل، تمّ رصد وضبط مواطن في الجوف لقيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام أحد المحال التجارية، كما تمّ رصد وضبط مقيمَيْن من الجنسية الأردنية قاما بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ داخل أحد الجوامع.
وفي مشهدٍ آخر، وفق حساب الأمن العام على تويتر، تمّ رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بالأماكن العامة.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسوّل واجب وطني، حاثاً المواطنين بالإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.