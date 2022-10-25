محليات
حادثٌ يُحرق مركبة بـ"ناوان الباحة" ويخلّف وفاتين.. ومَطالب بمركز إسعاف
أهالٍ: لا يخدمنا سوى مركز إسعافي في المخواة يحتاج إلى 30 دقيقة للوصول
باشرت الجهات ذات العلاقة، حادث سير وقع على طريق "المخواة- المظيلف" بمنطقة الباحة، نتج عنه وفاتان؛ وذلك بعد احتراق مركبتهما في الساعات الأولى من صباح أمس؛ حيث تولت جهات الاختصاص مباشرة الحادث وإخراج المتوفين.
وناشد أهالي مركز ناوان، توفير مقر إسعاف يُسهم ويقلل من الأضرار التي قد تنتج عن الحوادث؛ مشيرين إلى عدم وجود أي مقر لفِرَق الإسعاف في ناوان.
وأوضحوا أن "ناوان تتبع منطقة الباحة ويخدمها مركز إسعافي واحد في المخواة، ويحتاج إلى 30 دقيقة تقريبًا للوصول إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين".
وتابعوا: "هناك فرقة واحدة فقط بالمخواة تقوم بتلقي بلاغات حوادث المخواة وناوان والمظيلف، وعند حدوث أكثر من حادث يحصل التأخير بسبب بُعد المركز".
وطالب الأهالي بضرورة إيجاد مركز إسعاف في ناوان يُحقق سرعة استجابة عالية مع بلاغات الحوادث إنقاذًا للأرواح.