النيابة العامة: 15 سنة سجناً للمتهمَيْن بحادثة الدهس في القطيف

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخصٍ في القطيف، فقد أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَيْن بتشكيلٍ إجرامي منظّم، والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمداً وعدواناً بمركبةٍ عائدةٍ لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.