"الحماد": الشركة الوطنية للتسجيل العيني مرحلة مهمة تدعم موثوقية السوق العقاري

ويقوم نظام التسجيل العيني للعقار ببناء سجل عقاري لكل وحدة عقارية في المملكة، يشمل معلومات دقيقة عنها، مثل: موقعها، ومساحتها، وطبيعتها، وما عليها من التزامات وحقوق؛ بهدف زيادة موثوقية التملك، وحفظ تاريخ العقار، ودقة معلومات العقار، وحماية المتعاملين في القطاع، كما يشمل جميع أنواع العقارات سواء كانت أرضاً أو فيلا أو شقة أو غيرها.