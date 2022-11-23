"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار وسُحب رعدية مع رياح وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على المعظم وتيماء، وأمطارًا غزيرة وتساقُط البَرَد والسيول على تبوك وحالة عمار وعلقان، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا. وكذلك تشهد الحدود الشمالية أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القويعية ورفحاء، وتستمر حتى الـ 21.00 من مساء الخميس. فيما تشهد طريف أتربة مثارة وأمطارًا رعدية حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.