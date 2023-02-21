أمير منطقة الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس"

رفع أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" للمملكة، الذي يوافق 22 فبراير كل عام.
وقال أمير المنطقة الشرقية: إن بلادنا ولله الحمد والمنة، منذ تأسيسها وهي تسير بخطى ثابتة ونهج قويم جعلها في مقدمة دول العالم، مستعينة بتوفيق الله، ثم تلاحم القيادة والشعب على مر الأزمان، فأصبحت مثالاً يحتذى به في الترابط والتكاتف بين القيادة والشعب؛ لتحقيق مصلحة الوطن ورفاهية المواطنين.
وأضاف: "نحن جميعًا في هذا اليوم نستلهم أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم، منذ الدولة السعودية الأولى التي تأسست في مطلع عام 1727م، حتى عهدنا الميمون بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم ومؤازرة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، فبعد قرابة ثلاثمائة عام، من تأسيس هذه البلاد الطاهرة على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله ، نحمد الله عز وجل، على ما نعيشه من نعم، ونستذكر ما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات جعلت هذا الوطن قويًا رغم المتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، وهذا دليل على أن أساس هذه البلاد قوي وبنيانها متين وشعبها يقف خلف قيادته للحفاظ على الوطن ومقدراته".
وأضاف أمير الشرقية: "ثلاثة قرون مضت كانت مليئة بالتضحيات، حافلة بالمنجزات، امتدت فيها لبنات البناء من إمام إلى إمام ومن ملك إلى ملك، لتواصل المملكة العربية السعودية ولله الحمد مسيرة التقدم والنماء".
كما دعا، الله عز وجل، أن يديم على البلاد نعم الأمن والأمان والرخاء والنماء، ويحفظ لنا قادتنا وولاة أمرنا، ويعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن ونحن ننعم بالأمن والأمان والصحة والاستقرار في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.