أمير منطقة الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس"

وأضاف: "نحن جميعًا في هذا اليوم نستلهم أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم، منذ الدولة السعودية الأولى التي تأسست في مطلع عام 1727م، حتى عهدنا الميمون بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم ومؤازرة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، فبعد قرابة ثلاثمائة عام، من تأسيس هذه البلاد الطاهرة على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله ، نحمد الله عز وجل، على ما نعيشه من نعم، ونستذكر ما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات جعلت هذا الوطن قويًا رغم المتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، وهذا دليل على أن أساس هذه البلاد قوي وبنيانها متين وشعبها يقف خلف قيادته للحفاظ على الوطن ومقدراته".