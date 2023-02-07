"التجارة" تستدعي 694 مركبة "لينكون-فورد" لوجود خلل في الكاميرا الخلفية

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 694 مركبة (لينكون-فورد) لوجود خلل في الكاميرا الخلفية؛ قد يؤدي إلى ظهور شاشة زرقاء عند عرض الصورة في أثناء الرجوع للخلف أو عند عرض كاميرا 360 درجة؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.