"التجارة" تستدعي 694 مركبة "لينكون-فورد" لوجود خلل في الكاميرا الخلفية

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 694 مركبة (لينكون-فورد) لوجود خلل في الكاميرا الخلفية؛ قد يؤدي إلى ظهور شاشة زرقاء عند عرض الصورة في أثناء الرجوع للخلف أو عند عرض كاميرا 360 درجة؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء، إلى ضرورة التواصل مع الوكيلين المحليين للمركبات، وهما: شركة توكيلات الجزيرة، وشركة محمد يوسف ناغي، وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظاً على سلامتهم وحفظاً لحقوقهم.
ويشمل الاستدعاء كلاً من الطرازات: لينكون افياتور 2020 - 2022، ولينكون كورسير 2022، وفورد إكسبلورر 2020 - 2023.
وأهابت "التجارة" بمُلاّك المركبات بالتحقّق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركتيْن المذكورتيْن لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.