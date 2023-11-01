اضبطوا المساييل.. "الحصيني": الممطرة الثانية مستمرة للأسبوع المقبل

توقّع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الممطرة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ، على أجزاء من مناطق الرياض، بما فيها العاصمة، والقصيم وحائل ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان، مع أيام ماطرة على فترات متقطعة من اليوم وخلال الأسبوع المقبل.