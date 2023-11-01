اضبطوا المساييل.. "الحصيني": الممطرة الثانية مستمرة للأسبوع المقبل
توقّع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الممطرة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ، على أجزاء من مناطق الرياض، بما فيها العاصمة، والقصيم وحائل ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان، مع أيام ماطرة على فترات متقطعة من اليوم وخلال الأسبوع المقبل.
وأضاف الحصيني؛ أن الأجواء ستشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، خاصة على وسط وشمال وشرق الغربية وغرب الشرقية من المملكة مع فرصة سيول، ومتوقع أن تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ من دول الخليج واليمن.
وأكّد في حسابه على "إكس"، أن الأجواء بشكل عام رائعة ممطرة على معظم المناطق ومتوقع "أن تكثر الحسنات بسبب الوجوه المبتسمة" من جمال الأجواء، مضيفاً "احرثوا مزارعكم واضبطوا المساييل".
ونصح الحصيني؛ سكان "الشمالية والوسطى وغرب الشرقية وشرق الغربية بتجهيز الملابس الشتوية".