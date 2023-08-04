"السديس" في خطبة الجمعة: نعم للحرية المنضبطة.. وألف لا للحرية العبثية الاستفزازية

وقال الرئيس العام في خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الحرام، اليوم، إنها لَقِمِينَةٌ بِأنْ تُؤَصَّل في ضَوْءِ المفاهيم الشرعِيَّة الصَّحِيحَة، التي تُجَلِّي فِقْهَ المَآلاَت، واعْتِبار الأوْلَوِيَّات، والاجتهاد المقاصدي. وتابع قائلاً "ولَنْ يكون استِنْباطُ الرَّأي صَوابًا سدِيدًا، والفهم مُحْكَمًا رشيدَا إلاَّ أنْ يَرِدَ أدِلَّةَ مُسَلَّمَات الشريعة، وقواعِدَها المنيعة، ومَقَاصِدَها السَّامِية الرفيعة في ترفع؛ أن تلوكها أقلام الصحافة أو تتراشقها المنتديات وشبكات المعلومات.