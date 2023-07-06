"الصناعة" تنفذ 1579 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية خلال يونيو الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت: 609 زيارات على المصانع في منطقة الرياض، و292 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و212 زيارة في المنطقة الشرقية، و119 زيارة في منطقة عسير، بينما نفذت 74 زيارة في منطقة القصيم و60 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و57 زيارة في منطقة حائل، و54 زيارة في منطقة جازان، كما نفذت 29 زيارة على مصانع منطقة نجران، و25 زيارة في منطقة الحدود الشمالية، و23 زيارة في منطقة تبوك و18 زيارة في منطقة الباحة و7 زيارات في منطقة الجوف.