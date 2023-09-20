احتفاءً بتاريخها وتراثها الغني.. "فنون الطهي" تنظّم مهرجان القهوة السعودية في الرياض

وتأتي المنطقة الثالثة "فنجال السيف" كقلبٍ نابض للمهرجان من خلال تصميمها بطريقةٍ إبداعية فريدة؛ حيث جُهِّزت بأحدث الأنظمة المرئية والسمعية؛ لجعلها مساحةً استثنائية يجتمع فيها مختلف المتحدثين والمختصين في قطاع القهوة السعودية، وستستضيف المنطقة سلسلةً من النقاشات مع المختصين لتغطية تطوّر سوق القهوة السعودية والعالمية، ودَور المملكة في سوق القهوة العالمي، إلى جانب العملية الزراعية لإنتاج البُن بالمملكة، لتشكل بذلك فرصةً ثمينة للتعلم والتواصل مع المختصين، وتفعيل عام الشعر العربي لإبراز الثقافة السعودية، وذلك عبر استضافة نُخبة من الشعراء لتقديم قراءاتٍ شعرية تعكس تاريخ وثقافة القهوة وكرم الضيافة السعودية، فضلًا عن تقديم العروض الموسيقية الحيّة لإضفاء جوٍّ من البهجة والحيوية في المهرجان، مع التركيز على الموسيقى السعودية التقليدية والمعاصرة.