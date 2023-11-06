تحف مطلية بالذهب.. "نجف الحرم وثُّرياته".. روائع مستوحاة من الفن الإسلامي

وتتميز وحدات الإضاءة تلك بأنها مستوحاة من روائع الفن الإسلامي، التي أضافت جمالًا وبهاءً ونورًا على البيت العتيق، حيث تعمل هذه الثريات والفوانيس والمصابيح بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED؛ بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتوفير الطاقة، مع تصميمها الفريد المتّسق مع الطابع المعماري للمسجد الحرام والمصنوعة من الإستانل ستيل والمطلية بالذهب، حيث يبلغ سمكها (2) ميكرون، وتزن الثريا الواحدة (280) كيلوجراماً، مع طبقة حماية من اللاكر ذات المقاومة العالية للخدوش والصدمات.